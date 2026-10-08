Нова война! Войски минаха границата на две държави

AFP и DW потвърдиха, че еритрейски войски са пресекли границата с Етиопия. Според местни източници еритрейски сили са били забелязани в района на Адиграт – крепостта на сепаратистките Сили за отбрана на Тиграй, които воюват с централното правителство в Адис Абеба, предаде Де ре милитари.

Европейският съюз изрази безпокойство от възобновяването на насилието в Етиопия и от нарастващото напрежение между Етиопия и Еритрея. Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас предупреди, че ситуацията може да прерасне в по-широк регионален конфликт.

„Тази ситуация рискува да предизвика по-широк регионален конфликт с тежки последствия за мира и стабилността в целия Африкански рог“, заяви Кая Калас.

Тя призова за незабавна деескалация на всички фронтове и настоя заинтересованите страни да се въздържат от действия и изказвания, които могат да засилят напрежението. По думите ѝ външните участници трябва да използват влиянието си, за да предотвратят по-нататъшно изостряне на конфликта и да насърчават политически решения.

В края на септември в северната част на Етиопия отново избухнаха сражения между федералната армия и силите на Народния фронт за освобождение на Тигре. Сблъсъците се развиха на фона на напрежение със съседна Еритрея, която Адис Абеба обвинява, че подкрепя силите на НФОТ.

Журналисти в Египет съобщиха за насилие

Шестима журналисти от египетската дигитална медия „Мацадаш“, специализирана във проверка на факти и разследваща журналистика, са били задържани през миналата седмица. Египетските власти ги обвиняват във връзки със забранената организация „Мюсюлмански братя“. Журналистите отричат обвиненията.

Египетската инициатива за лични права съобщи, че по-голямата част от задържаните са заявили пред Прокуратурата за държавна сигурност, че са били подложени на различни форми на изтезания и малтретиране. По твърденията им те са били принудени да подпишат фалшиви признания.

Според правозащитната организация журналистите са били държани със завързани ръце зад гърба и с превързани очи по време на задържането и разпитите. Те са съобщили още за побои, принудително събличане, електрошок и заплахи срещу тях или техните семейства.

„Много сме обезпокоени. Журналистите са били подложени на тежки изтезания“, заяви пред Франс прес Лобна Даруиш от Египетската инициатива за лични права.

Прокуратурата за държавна сигурност е разпоредила журналистът Мохамед Ашраф Абу Омейра да остане в ареста за 15 дни в рамките на разследването. Сред посочените срещу него обвинения са участие в терористична група и разпространяване на фалшиви новини. Разпитите на останалите петима журналисти продължават.

Над 80 регионални и международни организации са осъдили задържането и са призовали за незабавно освобождаване на журналистите. „Мацадаш“ отхвърля обвиненията на властите. Според Египетската инициатива за лични права общият брой на журналистите, задържани в Египет във връзка с професията им, вече е 26 души.