Невиждан парад! Какво показва Китай на света

Огромна демонстрация на военна мощ се поткзва пред света.

На 3 септември Пекин ще се превърне в сцена на мащабен военен парад, посветен на 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия.

Ще бъдат показани хиляди войници, над 100 самолета и стотици наземни оръжия – включително оръжия от „ново поколение“

Големият военен парад на Китай за Деня на победата, насрочен за 3 септември на площад Тянанмън в центъра на Пекин, ще подчертае великия дух на нацията, проявен в борбата ѝ срещу японския фашизъм, с исторически елементи.



Военният парад отбелязва 80-годишнината от победата в Китайската народна война за съпротива срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Очаква се на парада да бъде показана най-съвременна военна техника, включително стелт изтребители, системи за противоракетна отбрана и хиперзвукови оръжия, което ще го направи един от най-мащабните военни паради в Китай през последните години.



70-минутният парад ще се проведе на два етапа: военен преглед от президента Си Дзинпин и марш на войските на площад Тянанмън.



Войските, участващи в парада, ще се подредят във формации по булевард Чан’ан в Пекин и ще бъдат прегледани от Си, който е и генерален секретар на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай (ККП) и председател на Централната военна комисия.

Общо 45 формирования и ешелони ще се присъединят към големия парад. По време на парада и марша, ешелони с въздушно-флангови охрана, пехотни формации, формации с бойни знамена, колони с въоръжение и въздушни ешелони ще преминат или ще прелетят през площад Тянанмън по ред.

Парадът ще представи нови китайски оръжия, които ще бъдат „показани на външния свят за първи път“, информират държавните медии. В него ще вземат участие стотици самолети на Народноосвободителната армия (НОАК), включително изтребители и бомбардировачи, както и сухопътни сили с най-новото военно оборудване, съобщиха китайски военни представители на пресконференция на 21 август.

Официалната китайска информационна агенция „Синхуа“ заяви, че военният парад и „съвместните въоръжени формирования… ще бъдат организирани по начин, отразяващ функциите им в реални бойни действия“ и ще включват въздушни, сухопътни и морски бойни групи.

А китайската държавна медия Global Times посочва, че „ще бъде представено ново оборудване от четвърто поколение като основа, включително усъвършенствани танкове, палубни самолети и изтребители, организирани в оперативни модули, за да демонстрират бойните способности на китайските военни“.

И уточнява, че „всичките оръжия и оборудване, показани на този военен парад, са произведени в страната основни бойни средства за активна служба“.

Съединените щати и техните съюзници ще следят отблизо демонстрацията на военна мощ, особено заради разширяващия се арсенал от ракети на Китай, особено противокорабни ракетни системи и оръжия с хиперзвукови възможности.



Парадът, под надслов „Денят на победата“, в който ще участват 45 контингента войници, ще отнеме около 70 минути, за да премине покрай президента Си Дзинпин на площад Тянанмън в Пекин. Китайският ръководител ще бъде в компанията на редица чуждестранни лидери и високопоставени лица, включително руския президент Владимир Путин, който присъства и на последния юбилеен парад през 2015 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com