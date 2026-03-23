Нетаняху разкри за какво са си говорили с Тръмп

Израелският премиер Бенямин заяви, че е разговарял с президента на Съединените щати Доналд Тръмп по-рано през деня, за да обсъдят възможностите за сделка с Иран, предаде Ройтерс.

Във видеообръщение, публикувано в израелските медии, Нетаняху посочи, че Тръмп "вярва, че има шанс да се използват големите постижения, постигнати от Израелските отбранителни сили (IDF) и американските военни, за да се постигнат всички цели на войната чрез споразумение".

Израелският премиер добави, че "такова споразумение ще защити нашите интереси".

Освен това Нетаняху посочи, че Израел ще продължи да нанася удари по Иран, докато не бъде постигнато официално споразумение.

Той разкри, че израелските военни са елиминирали още двама ирански ядрени учени през последните дни, предаде БНР.

"В същото време продължаваме да атакуваме както Иран, така и Ливан и нанасяме удари по ракетната и ядрената програма на Иран. Ще защитим жизненоважните си интереси във всяка ситуация", каза Нетаняху в записаното изявление.

