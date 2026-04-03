Неочаквано уволнение на военния връх в САЩ

Неочаквана рокада на военния връх в САЩ. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет поиска оттеглянето на началника на Генералния щаб на Сухопътните сили генерал Ранди Джордж, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че Министерството на отбраната не посочва причини за оттеглянето, искано на фона на водената от САЩ война срещу Иран.

Генерал Ранди Джордж „ще се пенсионира от поста си на 41-ви началник на щаба на Сухопътните сили, считано от момента на незабавното му напускане“, заяви Шон Парнел, говорител на Пентагона. Ген. Джордж заема поста началник на щаба на армията, който обикновено се изпълнява четири години, от август 2023 г. по време на администрацията на Байдън, припомня БТА.

Оттеглянето на Джордж е само последното от над десет отстранявания от поста на висши генерали и адмирали от Хегсет, откакто той встъпи в длъжност миналата година.

Джордж е завършил Военната академия „Уест Пойнт“ и е офицер от пехотата, служил в Първата война в Персийския залив, както и в Ирак и Афганистан. Той е бил и висш военен съветник на министъра на отбраната Лойд Остин от 2021 до 2022 г. по време на администрацията на Байдън, преди да поеме висши ръководни позиции в Сухопътните сили.





