Наша съседка чупи рекорди! Юруш на британски и американски туристи

Британски и американски туристи се втурнаха към наша съседка, която чупи рекорди по посещаемост.

Устойчивостта на гръцкия туризъм надмина очакванията, показват данните на Банката на Гърция за периода януари–април.

Въпреки тежкия натиск върху международната икономика и пътуванията заради войната в Персийския залив, както и покачването на цените на самолетните билети, Гърция се възприема де факто като безопасна и атрактивна дестинация. Страната не само поема геополитическите сътресения, но и отчита значителен ръст както на туристическите потоци, така и на приходите, поставяйки стабилна основа за доходна година.

Според данните на Банката на Гърция приходите от пътувания за първите четири месеца на годината възлизат на 2.79 млрд. евро, което е впечатляващ ръст от 36.94% спрямо същия период на миналата година, когато са били 2.03 млрд. евро, предава Darik Business Review.

Ръстът се дължи на значително увеличение от 27.13% на входящите туристически потоци, като общият брой пристигания достига 5.24 млн. туристи спрямо 4.12 млн. година по-рано.

Средната стойност на разходите на пътуване също се увеличава с 8.61% и достига 516.54 евро за същия период, което показва, че чуждестранните посетители харчат повече по време на престоя си в страната – темпът на ръст значително надвишава инфлацията.

Поглед към пазарите, които носят най-много приходи за Гърция за четиримесечния период, показва, че Обединеното кралство е лидер. Приходите от британския пазар скачат със 106.85% до 331.7 млн. евро.

САЩ са на второ място с 327.2 млн. евро, като отчитат минимален спад от 0.81% на годишна база. Германия остава стабилен традиционен източник на туристи на трето място с 263 млн. евро, въпреки спад от 10,51%. Топ 5 се допълва от Италия с 159.04 млн. евро (+57.48%) и Франция с 123,82 млн. евро (+12.6%).

Положителната тенденция се вижда ясно и в данните за април – месецът, който традиционно поставя началото на активния туристически сезон. Приходите през април достигат 1.11 млрд. евро, което е ръст от 9.52% спрямо април 2025 г., когато са били 1.01 млрд. евро. Броят на пристиганията също нараства с 10.55% до 1.83 млн. туристи.

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