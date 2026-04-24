Напрежение в Русия! Предотвратен е мощен атентат

Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия обяви, че е предотвратила бомбен атентат срещу служители на Роскомнадзор, планиран да бъде извършен чрез взривно устройство, поставено на автомобил. Според руските власти операцията е проведена в няколко града и е довела до арести и неутрализиране на заподозрян.

Информацията бе разпространена чрез руски агенции и цитирана от Ройтерс, която уточнява, че не може да бъде независимо потвърдена. Случаят идва на фона на засилено напрежение и обвинения за външна намеса.

По данни на ФСБ лидерът на групата е бил застрелян, след като е оказал въоръжена съпротива при опит за задържане. Общо седем души са арестувани в Москва, Уфа, Новосибирск и Ярославъл.

Според службата задържаните са привърженици на дяснорадикална и неофашистка идеология, които са били вербувани чрез приложението Телеграм. Посочва се, че сред тях има и администратор на групов чат, използван за координация на планираното нападение.

Руските власти твърдят, че са установени връзки между групата и украински паравоенни формирования, като обвиняват чужди спецслужби в опити за саботаж и дестабилизация.

От ФСБ заявяват, че срещу служители на Роскомнадзор и техните семейства постъпват заплахи, а млади хора, включително непълнолетни, биват въвличани в подобни дейности.

В съобщението се подчертава, че приложението Телеграм се използва за организиране на диверсионни и екстремистки действия, както и за координация на киберпрестъпления.

