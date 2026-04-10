Нещо невиждано се случва в Русия, Путин мълчи

Десетки хора се събраха пред сградата на президентската администрация в Москва заради ограничения в интернет и проблеми с мобилните мрежи, съобщиха местни източници. Гражданите се оплакват от чести прекъсвания на връзката, блокиране на популярни приложения и силно ограничен достъп до сайтове и онлайн услуги.

Ситуацията предизвика недоволство, което вече излиза извън социалните мрежи и достига до публични демонстрации. Натискът се увеличава и заради икономическите последици и растящото напрежение сред икономическия елит.

По думите на участници в събирането проблемите не са единични, а продължават от дни, като в определени часове достъпът до интернет практически изчезва. Особено засегнати са комуникационните приложения и платформите за разплащане, което затруднява както личните контакти, така и ежедневните операции на компании и търговци.

Бизнесът също реагира остро, като собственици на малки и средни предприятия предупреждават, че прекъсванията водят до директни финансови загуби и невъзможност за обслужване на клиенти. В някои случаи се съобщава за блокирани услуги, които са критични за логистика, доставки и онлайн продажби.

Недоволството се засилва и от факта, че ограниченията не засягат само отделни платформи, а обхващат широк спектър от сайтове и дигитални услуги. Това поражда съмнения за целенасочени действия за контрол върху информационната среда, макар официална позиция да липсва.

На този фон премиерът на Армения Никол Пашинян отправи косвена критика по време на среща с Владимир Путин. Той подчерта, че в Армения социалните мрежи функционират без ограничения, което бе възприето като ясен намек към ситуацията в Русия. Путин не коментира изявлението.

Сегашните проблеми напомнят за предходни периоди, когато ограниченията бяха още по-строги и достъпът до интернет беше сведен основно до одобрени от държавата приложения. Това засилва опасенията, че сегашните смущения може да са част от по-широка тенденция към затягане на контрола върху дигиталното пространство.

