Напрежение в Ормуз! Легендарният Линкълн в опасна близост

Американският самолетоносач USS Abraham Lincoln влезе във водите на Оманския залив и се намира източно от Ормузкия проток.

Това съобщи BBC, като се позова на европейски сателити - корабът се намира на източната граница на залива, на около 200 км южно от иранското крайбрежие.

Отбелязва се, че това е най-близкият подход на американски самолетоносач към Персийския залив от началото на военната операция срещу Иран.

Два разрушителя също бяха част от ударната група, а общо 11 военни кораба на ВМС на САЩ са разположени в Арабско море.

В същото време Иран заяви, че въоръжените сили на страната са поставени в "максимална бойна готовност" поради влошаването на отношенията със Съединените щати.

Това бе съобщено от иранската държавна телевизия и Press TV.

Според информацията, изпълняващият длъжността министър на отбраната на Иран бригаден генерал Маджид бин Реза е предупредил, че "страната е готова за всякакъв сценарий и всяка агресия срещу Ислямската република ще срещне твърд и решителен отговор."

