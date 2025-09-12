Мощна атака с украински дронове по Русия

Руската федерация обяви днес, че е свалила тази нощ 221 украински дрона, предаде Франс прес.

Силите за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 221 украински безпилотни летателни апарата, каза руското министерство на отбраната, като уточни, че девет дрона са свалени над региона на Москва.

В изявление на руското ведомство, цитирано от ТАСС, се казва, че са свалени "85 безпилотни летателни апарата от самолетен тип над територията на Брянска област, 42 - над територията на Смоленска област, 28 - над територията на Ленинградска област, 18 - над територията на Калужка област, 14 - над територията на Новгородска област, по девет над териториите на Орловска област и Московския регион, 7 - над територията на Белгородска област, по три - над териториите на Ростовска и Тверска област, и по един - над териториите на Псковска, Тулска и Курска област".

Изявлението бе направено днес, когато започват мащабните съвместни военни учения на Русия и Беларус "Запад" - два дни след като руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, отбелязва Франс прес.

