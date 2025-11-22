Свят

Мерц звъни на Тръмп! Един много дълъг разговор

Германският канцлер разкри европейската политика за Украйна

Мерц звъни на Тръмп! Един много дълъг разговор
22 ное 25 | 17:41
2110
Мира Иванова

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че по време на дълъг телефонен разговор вчера вечерта е изяснил на американския президент Доналд Тръмп, че Европа трябва да бъде част от всеки процес за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"Ако Украйна загуби тази война и евентуално се разпадне, това ще има отражение върху европейската политика като цяло, върху целия европейски континент. Именно затова сме толкова ангажирани с този въпрос", заяви Мерц след срещата на Г-20 в Йоханесбург.

"Разясних тази позиция пред него (Тръмп)."


1 Коментара
Niki
преди 9 часа

Merz e Nazist ot Klasa!

