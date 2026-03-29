Масови протести разтърсиха САЩ срещу политиката на Тръмп

Поне 8 милиона души са участвали в протестите в САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп, съобщи Франс прес, позовавайки се на организаторите. Демонстрации са се провели във всички 50 щата, като общият им брой е над 3300. Американските власти не са публикували официални данни за участниците. Според организаторите това е една от най-големите мобилизации в страната през последните години.

Движението "Без крале" съобщи, че протестите са били с около 600 повече в сравнение с предишния ден на мобилизация през октомври миналата година. Тогава в демонстрациите са участвали около 7 милиона души, отбелязва ДПА.

Въпреки това броят на участниците остава малко под предварителните прогнози от около 9 милиона души.

Протестите се провеждат на фона на конфликта, започнат преди месец от Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху срещу Иран. Ескалацията доведе до рязко поскъпване на горивата и засили опасенията от икономическа криза.

Демонстрации са се състояли и извън САЩ, включително в Германия и Франция, което показва разрастване на недоволството на международно ниво.

В протестите са се включили и известни личности. Актьорът Робърт Де Ниро, който е сред най-острите критици на Тръмп, е повел шествие от десетки хиляди души в Ню Йорк.

Музикантът Брус Спрингстийн се е присъединил към демонстрацията в Минеаполис, където според организаторите са се събрали около 200 хиляди души. Градът остава символично място, след като през януари там бяха убити двама души по време на протести срещу имиграционните власти.

По време на събитието Спрингстийн изпълни песента Streets of Minneapolis ("Улиците на Минеаполис"), написана в памет на Рене Гуд и Алекс Прети.

