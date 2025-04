Мъск с тежко решение за две медии

Технологичният милиардер Илон Мъск призова в социалната мрежа "Екс" за закриване на финансираните от САЩ медийни организации Radio Free Europe (Радио Свободна Европа) и Voice of America (Гласът на Америка).

В отговор на коментари от президентския пратеник на САЩ за специални мисии Ричард Гренел, Мъск написа в X: „Да, закрийте ги. Европа вече е свободна (ако не броим задушаващата бюрокрация). Никой не ги слуша повече. Това са просто радикални леви фанатици, които си говорят сами, докато прахосват 1 милиард долара годишно от парите на американските данъкоплатци."

„Radio Free Europe и Voice of America са медийни организации, финансирани от американските данъкоплатци. Това са държавни медии. Тези организации са пълни с крайнолеви активисти", заяви Гренел по-рано днес. „Работил съм с тези журналисти в продължение на десетилетия. Това е реликва от миналото. Не ни трябват медийни организации, финансирани от правителството."

Както Илон Мъск, така и Ричард Гренел изразяват силна опозиция срещу държавното финансиране на медийни организации, като твърдят, че парите на данъкоплатците не трябва да се използват за поддържане на тези медии.

"Гласът на Америка" е най-голямата и най-старата от международните медийни мрежи, финансирани от САЩ. Създадена е през 1942 г. По данни към 2022 г. служителите й са 961, а годишният бюджет - 267,5 млн. долара.

