Марсилия помете Анже с 5:2 и взриви битката за подиума във Франция

Олимпик Марсилия изнесе истински футболен рецитал и разгроми Анже с 5:2 като гост в двубой от 18-ия кръг на френската Лига 1. С убедителния успех тимът от Марсилия остана еднолично на третото място във временното класиране с 35 точки, с три повече от четвъртия Лил, и продължи възхода си с втора победа в последните три кръга.

Срещата беше решена светкавично още преди почивката. Марсилия изригна с четири гола до 40-ата минута и на практика уби интригата. Амин Гуири откри резултата в 19-ата минута, а само пет по-късно Мейсън Грийнууд удвои. Последваха попадения на Хамед Траоре в 34-ата и Тимъти Уеа в 40-ата минута, които превърнаха първата част в кошмар за домакините. Анже успя само да върне едно попадение чрез Амин Сбаи в добавеното време преди почивката.

През второто полувреме темпото спадна, но Марсилия отново нанесе удар в края. В 88-ата минута Игор Пайшао реализира петия гол за гостите, а секунди преди последния съдийски сигнал Джим Алевина оформи крайното 2:5 с второто попадение за Анже. Загубата остави домакините на 11-о място с 22 точки и в серия от две поредни поражения, докато Марсилия изпрати ясно послание, че няма намерение да изпуска мястото си сред елита на френския футбол.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 18-ия кръг на Лига 1:

Анже - Олимпик Марсилия - 2:5

Ланс - Оксер - 1:0

Тулуза - Ница - 5:1

По-късно днес:

Страсбург - Мец

Нант - ФК Париж

Рен - Льо Авър

Олимпик Лион - Брест

От петък:

Пари Сен Жермен - Лил - 3:0

Монако - Лориен - 1:3

Ланс е начело във временното класиране с 43 точки пред Пари Сен Жермен, който има 42. Олимпик Марсилия е трети с 35, следва Лил с 32, Олимпик Лион и Рен с по 30 и други.

