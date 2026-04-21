Мадяр даде ултиматум на чиновниците в Унгария  

Лидерът на партията Тиса, Петър Мадяр, който скоро ще стане министър-председател на Унгария, призова президента на страната и ръководителите на почти всички правителствени ведомства, които са работили в правителството на предишния премиер Орбан, да подадат доброволна оставка до 31 май.

Това стана ясно от негова пресконференция в Будапеща, на която той обясни, че счита тези хора за протежета на Орбан, които нямат моралното право да останат на постовете си.

След тази дата ще действам, използвайки всички предоставените ми правомощия и законови възможности, за да ги отстраня от власт," каза лидерът на Тиса.

На изборите на 12 април той получи конституционно мнозинство в унгарския парламент (141 места от 199) и, ако е необходимо, може да изменя и основния закон.

Още в нощта на изборите той призова за оставките, включително на председателите на Върховния и Конституционния съд, главния прокурор, ръководителя на Отдела за медии и телекомуникации, ръководителя на Службата за контрол и одита, както и на други държавни агенции.

Мадяр се очаква да бъде избран за министър-председател в началото на май на първото заседание на новия парламент.

Точната дата ще бъде определена от президента на Унгария, когото лидерът на Тиса иска да отстрани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com