Любимец на Тръмп посрещна Джей Ди Ванс. Ще има ли мир

Асим Мунир, ръководителят на мощната пакистанска армия и „любимият фелдмаршал“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, беше един от първите, които посрещнаха вицепрезидента Джей Ди Ванс, когато той слезе от самолета в Исламабад в събота.

Мунир изигра важна роля в задълбочаването на връзките на Пакистан със САЩ по време на втория мандат на Тръмп и дори се присъедини към Тръмп за безпрецедентен обяд насаме в Белия дом миналия юни.

Мунир използва личната си благосклонност към Тръмп и дългогодишните си отношения с Иран, за да помогне за посредничеството при прекратяване на огъня тази седмица и се очаква да играе ключова роля в преговорите, насочени към прекратяване на войната.

На пистата Мунир поздрави вицепрезидента в черен костюм и зелена вратовръзка, показват кадри от басейна - промяна в облеклото му спрямо часове по-рано, когато той посрещна иранската делегация във военната си униформа, според видео от пакистанското външно министерство.

Важното по темата дотук:

• Разговори с висок залог: Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и американската делегация пристигнаха в Исламабад, Пакистан, за преговори с Иран този уикенд. Президентът Доналд Тръмп предупреди Иран, че ако не бъде постигнато мирно споразумение, САЩ ще възобновят военните си действия с още по-голяма интензивност.

• Ливански конфликт: Ливански и израелски дипломати планират да се срещнат във Вашингтон следващата седмица, за да обсъдят прекратяване на огъня. Първите дни от примирието между САЩ и Иран бяха едни от най-смъртоносните за Ливан, като стотици хора загинаха при израелски удари.

• Предполагаема доставка на оръжие: Според източници на американското разузнаване, Китай се готви да достави нови системи за противовъздушна отбрана на Иран . Китайското посолство във Вашингтон заяви, че „въпросната информация е невярна“.

• Икономическо въздействие: Потребителските цени скочиха рязко миналия месец, а инфлацията в САЩ е по-висока от всеки друг период при управлението на Тръмп, тъй като войната повиши цените на газа.

