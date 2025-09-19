Ключов руски бизнесмен си тегли куршума

Само(убийствата) в Русия нямат край. Поредният бизнесмен, който си тегли куршума, е генералният директор на ключово предприятия – „Химпроминженеринг“. То се занимава с разработване на иновативни проекти в областта на производството на химически влакна и въглеродни композитни материали.

Тялото Александър Тюнин е открито в Московска област, в село Кокошкино, до колата му, съобщи ТАСС като се позова на службите.

Трагичното събитие има огромен отзвук в Москва, тъй като става дума за ключов бизнесмен от високотехнологичния бизнес.

"Направих го сам, бях уморен да се боря с депресията в продължение на пет години. Става все по-лошо, няма сила ", се казва в текста на предсмъртна бележка, оставена до ловната му пушка. Тюнин посочил там адреса на съпругата си.

До 2013 г. Тюнин заемал ръководни длъжности в няколко телекомуникационни компании, като отговарял за международните проекти. През 2016 г. оглавил "Химпроминженеринг", което било част от "Росатом" в областта на композитите.

Колегите му твърдят, че е опитен мениджър и човек, който знае как да прави иновативни продукти на пазара. Компанията има търговски къщи в Чехия и Китай. Наскоро тя влезе в Porsche Modern Materials (PSM), която е в рамките на международния концерн Porcher Industries - един от световните лидери в производството на технически текстил. Мистерия е какво депресиращо има в този корпоративен успех.

