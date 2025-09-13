Испания изненада туристите. Нова забрана

Испания готви нова забрана.

Правителство представи законопроект за забрана на тютюнопушенето и пушенето на електронни цигари на открити места, включително плажове, тераси на барове и ресторанти, автобусни спирки и стадиони, като се позова на нарастващата им популярност сред младите хора, пише The Independent.

"Винаги ще поставяме общественото здраве пред частните интереси", заяви пред репортери здравният министър Моника Гарсия. "Всеки има право да диша чист въздух ... и да живее по-дълго и по-добре."

Хотелиерският сектор критикува законопроекта, тъй като откритите тераси в Испания, които се използват през цялата година, са популярни сред пушачите. Пушенето на закрито е забранено от 2011 г.

Значителната промяна в правилата ще се отрази на много туристи, посещаващи популярната дестинация за летни почивки, която през 2023 г. е посрещнала 5,7 милиона британски туристи.

Допълнително затягане на ограниченията и регулациите върху продажбата и рекламата на електронни цигари и вейпове е включено в предложението за контрол на тютюнопушенето.

Законопроектът следва подобно законодателство, прието във Франция през юли, въпреки че северният съсед на Испания изключва терасите на кафенетата и електронните цигари от забраната.

Новият законопроект, който предстои да бъде одобрен от парламента и може да бъде изменен, идва в момент, в който все повече европейски страни, които са против пушенето, предприемат строги мерки срещу тютюна и тютюневите изделия. Въпреки това, континентът все още има най-високия процент пушачи в света - около една четвърт от възрастното население.

Правителството не е постигнало особен успех в приемането на законодателство в силно фрагментирания парламент напоследък.

Според данни на Министерството на здравеопазването, над 50 000 души умират всяка година в Испания от причини, свързани с тютюнопушенето, което се равнява на около 137 смъртни случая на ден.

Окончателният текст на законопроекта, одобрен от испанското правителство, не налага въвеждането на неутрални опаковки за тютюневи изделия (премахване на всички търговски марки от цигарените кутии) - политика, която вече се прилага в 25 държави, според Световната здравна организация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com