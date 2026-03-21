Израелският посланик с предупреждение за ракетите от Иран

Един от важните проблеми, които не трябва да забравяме, е, че докато ние говорим за война, си губим времето, за съжаление и не обсъждаме хубавите неща и мира.

Това заяви посланикът на Израел в България Н. Пр. Йоси Леви Сфари.

"Освен причините, които виждаме относно това каква опасна държава с опасен режим на управление е Иран, ние виждаме и това, което те причиняват на региона в Близкия изток, което причиняват на държавите от НАТО, на самия Европейски съюз и засегнатите страни. Не бива да придобие имунитет", подчерта той.

"Това е точка, в която тези хора ще разполагат с атомна (ядрена) бомба или поне те ще бъдат на няколко дни разстояние от това да разработят такова оръжие. Те са закопали този проект дълбоко под земята, така че да не може да бъде унищожен. Същевременно те разработват ракети, които могат да стигнат не само територията на Израел, но включително да стигнат и до Европа", категоричен е посланикът, цитиран от БНР.

На въпрос дали Иран има капацитета да изгради, да създаде атомна бомба, Н. Пр. Йоси Леви Сфари отговори: "Ясно се заяви, че Иран има капацитета да изработи 11 бомби. Те разполагат с материала вече".

Той поясни, че Израел няма нищо против иранските граждани.

"Те са наши приятели. Ние вярваме и сме убедени, че Иран и Израел могат да живеят хармонично, както живеехме преди", допълни посланикът на Израел в България.

А на въпрос въпроса дали Израел разполага с ядрено оръжие, Н.Пр. Йоси Леви Сфари каза: "Израел няма първи да използва и да въведе ядрено оръжие в Близкия Изток. Ние няма да сме първи".

