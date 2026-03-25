„Хранеше се със страха в очите ни“

Джоана Харисън никога не е искала да говори за насилието, на което е била подложена от осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Подобно на много други оцелели, тя казва, че посегателствата му са я изпълнили със срам и унижение. Но след като името ѝ неволно беше разкрито при публикуването на милиони документи от правителството на САЩ, тя споделя пред предаването BBC Newsnight на Виктория Дърбишър, че е почувствала необходимост да проговори.

„Стига се до момент, в който се задушаваш и имаш нужда да поемеш въздух – и чувствам, че това е моят начин да дишам“, казва Харисън.

BBC Newsnight събира Харисън и още четири жертви на Епстийн за първи път в една и съща стая. В продължилата с часове дискусия не липсват жестове на подкрепа, а когато разглеждат свои снимки от времето, когато за първи път са се срещнали с него, се появяват и сълзи.

В обширното интервю жените разказват истории за болка и гняв. Някои си спомнят престоя си на прословутия частен остров на Епстийн – Литъл Сейнт Джеймс, докато други описват „зловещи“ моменти в ранчото му в Ню Мексико.

Те са убедени, че влиятелните личности, с които той се е обграждал, най-вероятно са знаели какво се случва.

На снимката: Гислейн Максуел с актьора Кевин Спейси, който публично призова за публикуване на всички досиета на Епщайн

Милиони документи, свързани с различните разследвания срещу Епстийн, бяха публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, но част от материалите без редакции не успяха да прикрият самоличността на жертвите.

Харисън е сред хората, чиито имена станаха публични. Тя казва пред BBC Newsnight, че никога не е искала тези файлове да бъдат публикувани, опасявайки се, че ще загуби анонимността си.

„Не е нормално в продължение на шест години всеки ден да виждаш лицето на насилника си по телевизията“, казва тя.

Харисън си спомня как се е запознала с Епстийн във Флорида, когато е била на 18 години, и както при други жертви, всичко започнало с масаж. „Всичко изглеждаше нормално“, разказва тя. „Когато започна да мастурбира, напълно се вцепених. Мисля, че не казах и две думи в колата на път за вкъщи.“

По-късно тя разказва, че Епстийн я е изнасилил на рождения си ден. Говорейки публично за първи път, Харисън казва, че се съмнява тя и другите жертви някога да получат справедливост, след като Епстийн вече е мъртъв. „Имам въпроси, на които никога няма да получа отговор.“

Пет държави за пет дни с Клинтън, Спейси и Максуел

Чонте Дейвис споделя пред BBC Newsnight непоказвани досега снимки от времето, когато е пътувала с Епстийн с частния му самолет до Африка.

На снимките се виждат съучастничката му Гислейн Максуел, актьорът Кевин Спейси и бившият президент Бил Клинтън. Спейси и Клинтън са били на хуманитарно пътуване за насърчаване на превенцията на СПИН.

„В дневника си тогава го описах като най-еклектичната група от хора, които може да събереш… беше почти като лагер, защото пътувахме до пет различни държави за пет дни“, разказва тя. В самолета са хапвали, играели карти и си разказвали истории.

„Беше пътуване веднъж в живота, но за съжаление беше помрачено от това, което се случваше зад затворени врати“, казва Дейвис.

Тя твърди, че е била изнасилена от Епстийн на частния му остров, след като е била наета да му прави масажи.

Като обучен масажист, тя си спомня по време на разговора, че е направила масаж на врата и гърба на Клинтън на летище в Португалия, докато самолетът зареждал. По думите ѝ тогава тя записала в дневника си, че бившият президент е бил скромен, мил и харизматичен.

Клинтън беше попитан за този случай по време на изслушване пред Комисията по надзор към Камарата на представителите на САЩ през февруари. Той заяви, че би искал Дейвис да му е казала за злоупотребите на Епстийн.

Но тя казва, че никога не е обмисляла да му сподели: „Нямаше да говоря за това с никого.“

„Какво всъщност би могъл да направи? Можеше ли Клинтън да го спре? Предполагам, че никога няма да разберем“, добавя тя.

В един момент, докато били в Португалия с Клинтън, Дейвис си спомня как му е помогнала да купи бижута за дъщеря му Челси.

Клинтън неведнъж е заявявал, че не е бил свидетел на злоупотребите на Епстийн. Името му се появява стотици пъти в документите, но присъствието в тях не означава извършване на нарушение.

Кевин Спейси публично призова за публикуването на всички документи по случая „Епстийн“, заявявайки: „За тези от нас, които нямат от какво да се страхуват, истината не може да дойде достатъчно скоро.“

По-рано тази година в документи на Министерството на правосъдието се появиха нови твърдения, които накараха щата Ню Мексико да възобнови наказателното разследване на ранчото „Зоро“ на Епстийн.

Щатът беше прекратил първоначалното разследване през 2019 г. по искане на федерални прокурори в Ню Йорк. „Там се случваха повечето посегателства. Най-мрачните ми спомени са от ранчото Зоро“, казва Дейвис. Тя описва усещането си там като „в капан“. „Имаше студено, тъмно, зловещо усещане. Там се случиха повечето нападения. Имам най-мрачните си спомени от ранчото „Зоро“, каза Дейвис.

Лиза Филипс, друга жертва, споделила пред BBC Newsnight, потвърждава това усещане: „Спомням си, че си казвах: "Това място е наистина зловещо". Просто го излъчваше.“

Дейвис смята, че има още много за разкриване относно случилото се в ранчото „Зоро“. „Обичам да държа неща срещу хората“, казвал Епстийн на жертвата.

По думите на Дейвис Епстийн обичал да се хвали с връзките си и влиятелните си познати. Тя разказва, че той се е хвалел, че е давал пари на Сара Фъргюсън, бившата херцогиня на Йорк. „Това не беше тайна“, казва тя. В имота му е имало рамкирани снимки на Фъргюсън с бившия ѝ съпруг принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор и дъщерите им, допълва Дейвис.

Филипс, която по това време е била моден модел, също говори за връзките на Епщайн с Маунтбатън-Уиндзор и преразказа история за нейна приятелка, която не е говорила публично и иска да остане анонимна, за която се твърди, че е била инструктирана да прави секс с Маунтбатън-Уиндзор.



Тя каза, че нейна приятелка е отишла в апартамента на Епщайн в Горен Ийст Сайд, Ню Йорк, през 2003 г., където ѝ е било наредено да влезе в една стая и да прави секс с мъж, за когото тя е казала, че е Маунтбатън-Уиндзор. „Той харесваше страха в очите ни“, каза тя за малтретирането на Епщайн. „Мисля, че му харесваше, че бяхме замръзнали, уплашени и не знаехме какво да правим, и мисля, че това му доставяше удоволствие.“

В интервюто за Newsnight Филипс призова британската полиция да говори с нея за това, което знае за предполагаемото нападение на приятелката ѝ и участието на Маунтбатън-Уиндзор.

Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван през февруари по подозрение за злоупотреба с публична длъжност. Разследването е съсредоточено върху обвинения, че е споделил поверителна и чувствителна информация с Епщайн, докато е бил търговски пратеник на Обединеното кралство.

