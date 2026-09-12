Семейство Клинтън са спечелили 140 млн. долара за 8 години

Бил и Хилъри Клинтън са спечелили 140 млн. долара от 2007 до 2014 г., съобщи Ройтерс, като цитира семейството.За този период Хилъри Клинтън е платила...