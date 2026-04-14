Голяма новина от Иран. А Тръмп обясни снимката си като Месия

Иран е предложил да спре обогатяването на уран за срок до пет години, предложение, отхвърлено от САЩ, които настояват за 20 години, според „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на високопоставени ирански и американски служители.

В доклада се добавя, че САЩ и Иран са разменили предложения за спиране на ядрената дейност на Техеран по време на преговорите в Пакистан, но са останали далеч от постигането на споразумение.

Но дискусиите показват, че все още може да има път към мирно споразумение, с евентуален втори кръг от преговори лице в лице.

Ядрените амбиции на Иран са основен препъни камък в конфликта, като Доналд Тръмп повтори в неделя, че САЩ ще гарантират, че Иран няма да има ядрено оръжие.

Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс оп-рано заяви, че Иран държи решаващия ход за това какво ще се случи по-нататък в конфликта в Близкия изток, като същевременно отхвърли твърденията, че последните мирни преговори в Пакистан са приключили без успех.

В реч в Белия дом, президентът на САЩ заяви, че Иран „много силно“ иска сделка и че тази сутрин му се е обадил „подходящите хора“, за да я постигнат. Той също така обясни защо публикува снимка, която го показва като фигура, подобна на Исус. Снимката предизвика негативна реакция дори сред някои от неговите поддръжници. Тръмп твърди, че снимката всъщност е била предназначена да го изобрази като лекар.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини иранското правителство в „акт на икономически тероризъм“, като блокира трафика през Ормузкия проток.

В публикация в социалните мрежи Тръмп предупреди, че всички ирански „бързи атакуващи кораби“, хванати да се опитват да се приближат до блокадата, „ще бъдат незабавно ЕЛИМИТИРАНИ“.

По-рано председателят на парламента на Иран заяви, че страната няма да се „предаде под заплахи“.

Преговори в Пакистан и резултати

Коментарите на Ванс идват след пътуването му през уикенда до Пакистан за преки преговори с ирански представители – разговори, за които според информации не е постигнат пробив, предаде Fox News (Фокс Нюз).

"Топката е изцяло в тяхното поле", заяви Ванс.

"100% съм съгласен с президента, че Иран не може да притежава ядрено оръжие", посочи той.

Ванс посочи, че по време на разговорите през уикенда са проведени "добри разговори", които са помогнали да се изяснят приоритетите на САЩ, включително повторното отваряне на Ормузкия проток – ключов международен маршрут за доставка на петрол.

"Не бих казал просто, че нещата са се объркали. Смятам също, че нещата се развиха добре. Постигнахме значителен напредък. Те се придвижиха в нашата посока, поради което можем да кажем, че има положителни сигнали, но не се придвижиха достатъчно далеч", каза той.

Ванс обясни, че мирните преговори в Пакистан в крайна сметка са приключили, защото иранските преговарящи не са успели да финализират споразумение.

Той добави, че дискусиите са дали представа кой реално взема решенията в Техеран.

"Спряхме да бомбардираме страната. Това, което очакваме от иранците, е пълно отваряне на Ормузкия проток", изтъкна вицепрезидентът на САЩ.

"Ако иранците се опитат да водят икономически тероризъм, ще се придържаме към прост принцип – нито един ирански кораб няма да излиза", каза Ванс.

