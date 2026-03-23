Голоб победи на косъм в Словения. Трудна коалиция

Лявоцентристката формация "Движение Свобода", която досега управляваше, печели парламентарните избори в Словения с минимална преднина, предаде БТА. При избирателна активност от 69,06% и преброени 99,85 на сто от гласовете "Движение Свобода" (ДС) получава 28,6 процента подкрепа и 29 места в 90-местния парламент.

Опозиционната дясноцентристка "Словенска демократическа партия" е с 28,03% и 28 депутатски места. В парламента влизат още коалицията "Нова Словения", "Словенска народна партия" и "Фокус" с 9,31% и 9 места. След тях се нареждат "Социалдемократи" и "Демократи" с по 6,7% и по 6 места, "Ресница" с 5,55% и 5 места, както и коалицията на "Левица" и "Весна" с 5,52% и 5 места.

За да излъчи парламентарно мнозинство, "Движение Свобода" ще трябва да потърси коалиционни партньори сред другите партии за представителство, като досега формацията беше в коалиция със СД и "Левица".

Лидерът на "Движение Свобода" и настоящ премиер на Словения Роберт Голоб заяви пред журналисти в медийния център на Държавната избирателна комисия, че е признателен за подкрепата, благодарение на която партията е станала относителният победител на изборите. "Влязохме в (предизборната) кампания като водеща партия, останахме водеща партия и след кампанията, след днешния ден, и това е нещо, за което съм ви искрено благодарен, въпреки че това означава огромно количество работа през следващите четири години, а преди всичко напрегнати следващи седмици", каза той.

Голоб допълни, че "Движение Свобода" ще се стреми да обедини "всички демократични сили в парламента". "В следващите дни ще се срещнем с всички избрани партии с цел да намерим обща коалиция", посочи той.

Председателят на СДП Янез Янша коментира пред медиите, че изборният процес в неделя не е бил изряден и изрази очакване, че в страната скоро ще се стигне до предсрочни парламентарни избори.

"Резултата можете да си го тълкувате както искате, но със сигурност в Словения очевидно корупцията не е нещо, което мнозинството от електората единодушно би осъдило - каза той пред журналисти - Следващите избори ще бъдат предсрочни. Колкото по-скоро бъдат насрочени, толкова по-добре".

Словенските избиратели избираха сред 1185 кандидати от 17 партии и коалиции.

