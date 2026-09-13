Голоб победи на косъм в Словения. Трудна коалиция
Лявоцентристката формация "Движение Свобода" с преднина от 1 депутат
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Лявоцентристката формация "Движение Свобода" с преднина от 1 депутат
Председателят на Словенската демократическа партия пожела успех на ГЕРБ
Любляна. Бившият словенски премиер Янез Янша от влезе в затвора, където ще излежи двугодишна присъда за подкуп в оръжейна сделка с финландска компания...