Ето какво съдържа 15-точковият мирен план на Тръмп

Макар 15-точковия план, който президентът Тръмп твърди, че е изпратил на Иран да не е напълно оповестен, някои подробности се съобщават в израелските и американските медии.

Израелският Канал 12 съобщава, че планът включва следните искания:

• Ядрените съоръжения в Натанз, Исфахан и Фордо да бъдат изведени от експлоатация и унищожени.

• Да бъде осигурена прозрачност и надзор от страна на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) върху дейностите в Иран.

• Иран да се откаже от използването на въоръжени проксита в региона и да прекрати финансирането и въоръжаването на свързани с него групи.

• Да бъде демонтиран натрупаният до момента ядрен капацитет.

• Иран да поеме ангажимент никога да не се стреми към придобиване на ядрено оръжие.

• На територията на страната няма да се обогатява ядрен материал, като целият вече обогатен материал ще бъде предаден на МААЕ.

• Ормузкият проток ще остане отворен и ще представлява „свободна морска зона“.

• Ракетната програма на Иран ще бъде предмет на бъдещо решение, но ще бъде ограничена по отношение на количество и обсег и ще служи единствено за отбранителни цели.

Какво получава Иран по този план:

• Американска помощ за развитие на гражданска ядрена програма в Бушер за производство на електроенергия.

• Премахване на всички санкции.

• Премахване на заплахата от повторно налагане на санкции.

Съществуват и информации за възможно едномесечно прекратяване на огъня по време на преговорите, но това към момента не е потвърдено и липсват конкретни детайли от страна на Белия дом.

