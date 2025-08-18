Експерт предупреди за мощен трус, който ще разклати и България

Турският експерт по управление при бедствия доц. д-р Бюлент Йозмен отправи предупреждение.

По случай 26 години от разрушителното земетресение в Измит, при което загинаха хиляди хора, той алармира, че рискът за нов силен трус в района на Мраморно море остава изключително висок.

Според него, ако се случи земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер,

мегаполисът Истанбул ще бъде „най-сериозно засегнат“, но и райони чак до Югоизточна България може да пострадат.

Особена тревога буди разломът в района на залива Гемлик, който не е произвеждал голям трус от десетилетия и може да активира цялото крайбрежие на Мраморно море.

Йозмен припомни, че от 1999 г. досега в Турция са регистрирани близо 448 000 земетресения, като само през 2023 г. те са били около 74 000.

В този период страната е преживяла 46 труса между 6 и 6,9 по Рихтер, а на всеки 6,5 години се случва поне едно земетресение над 7.

„Въпреки усилията, предприети в законодателен и технически план, все още не сме на нужното ниво. Всяко по-силно земетресение води до жертви и разрушения. Това показва, че кметските и държавните програми за превенция и особено урбанистичната трансформация не напредват достатъчно бързо“, подчерта специалистът, пише "Марица".

Той посочи още, че от 1999 г. насам близо 77 000 души са загинали в земетресения в Турция, а икономическите щети доближават $200 милиарда.

През последните години в района на Истанбул вече имаше няколко тревожни труса – 5,8 през 2019 г. и 6,1 по-рано тази година. Но те не са облекчили напрежението по активните разломи и не намаляват риска от катастрофално земетресение.

Йозмен коментира и последното силно разлюляване в Балъкесир (Съндъргъ) с магнитуд 6,1 по Рихтер.

По думите му, макар трусът да е усетен силно, той е засегнал само част от местния разлом и не означава, че рискът в района е отпаднал.

„Балъкесир остава подложен на голяма опасност, както и Истанбул. Двата региона са върху различни разломи, затова опасността за мегаполиса остава същата“, допълни той.

Експертите предупреждават, че Мраморно море е „сейсмична бомба със закъснител“, а Истанбул – град с над 16 милиона жители – ще бъде епицентър на бедствието, ако земята отново се разлюлее с голяма сила, а още стотици хиляди живеещи в Тракия, Югоизточна България и Североизточна Гърция ще бъдат потенциални потърпевши.

