Броят на убитите при протестите в Иран расте

Броят на убитите при протестите в Иран нарастна рязко и вече надхвърля 2750 души.

Над 2400 от жертвите са протестиращи, 12 са на възраст под 18 години. Данните са на базирана в Съединените щати организация, която разчита на мрежа от активисти в Иран.

Те надвишават броя на жертвите от предишни протести в страната през последните десетилетия. Според анализатори, ситуацията напомня за хаоса около Ислямската революция през 1979 година.

Близки на 26-годишния Ерфан Солтани, задържан при протестите в Иран миналата седмица, съобщиха, че мъжът ще бъде обесен още днес. От правозащитната организация Hengaw Organization for Human Rights коментираха пред медията, че никога не са виждали толкова бързо решение за екзекуция, съобшава БНТ.

Американският президент Доналд Тръмп също коментира пред CBS информациите за потенциални екзекуции на демонстранти.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Ако ги обесят, ще видите такива неща....". Какво имате предвид? "Ако направят подобно нещо ще предприемем много категорични действия."

Тръмп отказа подробности за това какви точно действия би предприел. В пост в социалната си мрежа Truth social по-рано, президентът насърчи иранците да продължат протестите и написа, че помощта е напът. Но отново без да даде подробности.

Тази нощ Съединените щати призоваха американските граждани да напуснат Иран. Синът на последния ирански шах, Реза Пахлави, изрази надежда, че Тръмп ще изпълни обещанието си да подкрепи протестиращите.

Реза Пахлави, син на шах Мохамед Реза Пахлави:

"Иранският народ разчита на този президент да изпълни обещанието, което даде, и това ще им даде надежда, че този път няма да бъдат предадени, както преди.

Междувременно насилието срещу протестиращи сякаш сложи край на масовите демонстрации срещу режима в Ислямската република.

След седем дни прекъсване на интернет, в международния видео обмен вече не идват дори и откъслечните кадри на протестиращи от предходните две седмици.

Докато едни анализатори се питат "Това ли е краят на режима?" други се опасяват, че това може да е краят на протестната вълна.

