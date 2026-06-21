Богът на компютърните игри загина със самолет

69-годишният бизнесмен и съосновател на глобалната гейминг компания Ubisoft Клод Гийемо е загинал в самолетна катастрофа в Западна Франция, съобщиха местните власти, цитирани от френските медии.

Инцидентът е станал в петък вечерта близо до летище Ла Бол на брега на Атлантическия океан, съобщи кметът на Ла Бол Франк Луврие.

Гийемо е летял с опитен инструктор на двумоторен Cessna 421. Самият бизнесмен също е бил лицензиран пилот.

Самолетът се е разбил в поле точно преди кацане на летище Ла Бол-Ескублак, съобщи служител на летището пред Associated Press.

Причините за катастрофата се разследват.

От Ubisoft, създали играта Assassin's Creed, потвърдиха смъртта на Гийемо, но не отказаха подробности.

Клод Гийемо и четиримата му братя основават Ubisoft през 1986 г.

Той има ключова роля в развитието ѝ от малък бизнес за продажба на софтуер по пощата до един от водещите световни разработчици и издатели на видеоигри.

Впоследствие Клод Гийемо оглавява семейната Guillemot Corporation - подразделението, фокусирано върху хардуерния бизнес, като остава предимно извън светлината на прожекторите и участва в стратегическото управление на компанията.

Междувременно брат му Ив Гийемо се утвърждава като публичното лице на Ubisoft и неин дългогодишен главен изпълнителен директор.

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