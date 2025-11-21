Атина под обстрел! Кремъл скочи на Гърция заради Украйна

Москва изпрати остро предупреждение към Атина след новото споразумение между Гърция и Украйна за производство и използване на морски безпилотни апарати. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Гърция води „откровено неприятелски“ действия срещу Русия и че ще последва „подходяща реакция“. Атина, която бе сред първите страни износители на оръжие към Украйна, се оказва под засилен дипломатически натиск от Москва.

Русия обвинява Гърция в провокация

„Гърция провежда провокативна, конфронтационна политика по отношение на Русия и предприема открито неприятелски стъпки“, заяви Захарова на брифинг. Тя припомни, че Атина е изпратила оръжие и боеприпаси на Украйна, които по думите ѝ се използват срещу населението в Донбас, Запорожие, Херсон, Крим и други южни региони на Русия - места, където „от векове живеят гърци“. Новото споразумение от 17 ноември за разработването и използването на морски безпилотни апарати Захарова определи като поредна „антируска стъпка“.

Какво договориха Атина и Киев

Договорът между Гърция и Украйна предвижда морските безпилотни апарати да се произвеждат в гръцки корабостроителници и да се използват както от украинските, така и от гръцките въоръжени сили. Според гръцкия вестник „Катимерини“ проектът е включен в дългосрочния план за отбрана на Гърция за периода 2025–2036 г., а страните ще търсят финансиране и чрез европейската програма SAFE. Новите технологии засягат пряко сигурността в Черно и Егейско море - зони, в които Русия има силно геополитическо присъствие.

Реакцията на Москва: Предупреждение за ответни мерки

„Тази стъпка, както и много други антируски действия на колективния Запад, получи необходимата оценка от наша страна и ще последва съответната реакция“, заяви Захарова. По думите ѝ Гърция се присъединява към стратегията за „победа над Русия на бойното поле“. Дипломатически експерти очакват Москва да предприеме ответни мерки, които могат да засегнат двустранните отношения, търговията, енергийните връзки и дори морската сигурност в региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com