Апокалипсис над Киев! Небето горя от руски дронове и ракети

Стотици руски дронове и десетки ракети разкъсаха нощта над Украйна.

„Москва иска продължение на боевете и убийствата и единственото, което заслужава, е най-суров натиск от света“, написа президентът Володимир Зеленски в Телеграм, цитиран от Ройтерс.

По официални данни над 500 дрона и повече от 40 ракети са поразили украински градове, като основният удар е бил насочен към столицата Киев. Първите експлозии разтърсили небето малко след полунощ, а въздушната тревога продължила часове.

Ужас в Киев - жертви и големи пожари

Началникът на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко съобщи първоначално за двама загинали и десет ранени, но броят на жертвите бързо нарасна. „Предварително е известно, че трима души са загинали при атаката (включително 12-годишното момиче)“, написа той, а по-късно добави, че е открито още едно тяло.

Кметът Виталий Кличко описа как отломки от свалени дронове са подпалили бензиностанция и държавно медицинско заведение. Спасителните екипи са открили телата на две жертви и са извадили живи петима души изпод руините, докато пожарите са бушували в нощта.

Град под обсада

Според Укринформ руските удари са причинили поражения на близо 20 места в шест района на украинската столица. Силата на комбинираната атака е сравнима с най-тежките дни на войната – дронове се разбивали в жилищни сгради, а системите за противовъздушна отбрана гърмели непрекъснато. Властите предупреждават, че данните за жертвите може да се увеличат.

Киев осъмна с разрушена инфраструктура и разтърсено население, докато светът осъжда поредната демонстрация на руска агресия.

