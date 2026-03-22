10 милиона без ток. Една страна остана на тъмно

В Куба има пълен колапс на националната електроенергийна мрежа, съобщи Министерството на енергетиката и минното дело на страната. "В момента са задействани протоколите за възстановяване", се посочва в съобщението. Без електроенергия, както са останали над 10 милиона души в домовете си и на работното място, уточнява Би Би Си.

Операторът на енергийната система UNE съобщи, че електроснабдяването постепенно се възстановява, като приоритет се дава на жизненоважни обекти, включително болници и водоснабдителни системи.

Куба се сблъсква с "угасване" вече за втори път за седмицата — и за трети път за месеца. Блокадата на доставките на горива от страна на САЩ ограничава вноса на петрол, необходим за работата на електроцентралите.

На 13 март кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви, че страната не е получавала петрол повече от три месеца и работи на слънчева енергия, природен газ и за сметка на топлоелектрически централи.

Тръмп нарече Куба "много отслабена страна" и заяви, че за него ще бъде "чест" да "завладее Куба под една или друга форма".

