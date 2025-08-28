Звезден трансфер в ЦСКА

Левият бек Анхело Мартино ще продължи кариерата си в ЦСКА, тъй като Нюелс Олд Бойс е приел офертата от 400 000 евро, твърдят множество източници от Аржентина в платформата „Х“.

27-годишният футболист трябва да лети за България през уикенда, за да премине медицински прегледи и подпише договор за три години.

В южноамериканската държава информират, че Нюелс Олд Бойс е предпочел сега да вземе някаква парична сума за Мартино, вместо да го изпусне без пари след четири месеца, когато договорът му изтича.

Самото желание на левия бек е било да заиграе в Европа, след като до момента е носил екипите само на аржентински отбори, пише Тема спорт. Досегашната му кариера му е преминала в Атлетико Рафаела, Талерес и Нюелс Олд Бойс.

От началото на календарната година Анхело Мартино е взел участие в 13 мача на тима си в първенството и за Купата на Аржентина, в които е направил две асистенции.

