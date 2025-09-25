Звездата на българския национален отбор проговори за победата

Александър Николов разкри за пътя до победата срешу САЩ.

Звездата на българския национален отбор по волейбол Александър Николов беше много доволен от уникалния обрат, който той и съотборниците му постигнаха срещу САЩ в последния четвъртфинал на Световното първенство за мъже във Филипините.





"Нямам думи! Изглеждаше, че ще бъде абсолютно най-лошия мач в кариерата ми, но след това благодарение на невероятните, невероятните, невероятните ми съотборници успях да се върна в срещата и да покажа защо съм най-резултатния във всички тези отминали двубои. Да бъда честен САЩ напълно ме спряха в първите два гейма и след това избухнах благодарение на съотборниците ми, които ме измъкнаха от калта, на практика, и трябваше да им се отплатя в четвъртия и петия гейм", сподели най-резултатният играч на Мондиала до момента.



"Бях изключително зле, особено след като изоставахме с 0:2, но казах на момчетата, че мога да се подобря и да се върна в мача. Те ми повярваха и се получи. На полуфиналите на световното първенство сме и дори не мога да повярвам когато го казвам", добави за Фокус синът на легендата Владимир Николов.

