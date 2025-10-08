Звезда на Реал Мадрид с шокиращо решение за бъдещето си

Защитникът на Реал Мадрид Едер Милитао в момента е в националния тим на страната си за приятелските мачове с Република Корея и Япония. Той обаче разкри, че е обмислял да прекрати кариерата си заради тежките контузии, които получава често.

"След втората ми контузия ми минаха много неща през главата. Мислех да спра с футбола, защото не е лесно, но с помощта на съпругата ми, дъщерите ми и съотборниците днес съм тук и искам да играя добре", каза той пред бразилските медии.

"Бяха две трудни години с две много тежки контузии. Втората я приех по друг начин, защото вече познавах процеса. Не е лесно, нужда е да си много привързан към семейството си, към Господ. Липсва ти рутината, тренировките. Вместо това си вкъщи и си зависим от чужда помощ. Благодаря на Господ, че се възстанових и се върнах на високо ниво", смята той.

Милитао скъса през 2023 кръстни връзки на лявото коляно в мача срещу Атлетик Билбао. През ноември 2024 той скъса вътрешна кръстна връзка на дясното коляно със засегнат менискус.

