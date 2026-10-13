Звезда на Левски влезе в топ 5

Впечатляващо признание на международната сцена получи офанзивният играч на Левски Рейналдо, който се нареди на пета позиция сред футболистите с най-осезаем скок в своя Elo статус по време на настоящия сезон в европейските турнири. Данните са извлечени от проучване на аналитичния профил Football Ranked в социалната мрежа X. Въпросната методология Elo, чиито корени идват от шаха, измерва моментната класа на даден спортист или отбор, отчитайки промяната в неговата ефективност спрямо преките му конкуренти.

Южноамериканецът е увеличил личния си актив с цели 133 пункта. Лидери пред него в подреждането са представителите на Сабах – Джой-Ланс Микелс (със 158) и Рахман Дашдамиров (със 149), следвани от Клинтън Джепта от Интер Турку (144) и Даниил Худяков, защитаващ цветовете на Щурм Грац (137).

Общо 30 състезатели намират място в престижния списък, като азербайджанският Сабах доминира сериозно с осем свои представители. Финландският Интер Турку е представен от четирима играчи, докато австрийският Щурм Грац има трима. „Сините“ от София се нареждат в групата на клубовете с единично присъствие в таблицата, където личат още имената на грандове като Аякс, Андерлехт и Хайдук Сплит.

Дигиталният паспорт на Рейналдо в платформата Football Ranked вече показва общ резултат от 1174 Elo единици.

Новото попълнение на столичани се утвърди като ключова фигура, вземайки участие във всички девет международни срещи на тима, в които реализира три попадения. Бразилецът поддържа същата голова инерция и на родна земя, където има четири точни изстрела в девет шампионатни двубоя.

Въпреки сериозния скок на Рейналдо, лидер по общ коефициент в състава на Левски остава Евертон Бала със своите 1458 Elo точки. Непосредствено след него в клубната йерархия се подреждат Марко Груич (1437), вратарят Светослав Вуцов (1433), бранителят Кристиан Димитров (1428) и Мехди Ел Мубарик (1420).