Янев взе съдбоносно решение за ЦСКА

Теодор Иванов остава първи избор за капитан на ЦСКА при новия треньор Христо Янев, информира „Тема Спорт“.

21-годишният централен защитник за първи път сложи лентата при нулевото реми срещу Лудогорец. Синът на Вальо Илиев се появи в титулярния състав вместо контузения Лумбард Делова и остана на терена през целия двубой, като се понрави с изявите си. Отсега нататък винаги когато е сред 11-те, Иванов ще носи лентата. Той ще се бори за титулярно място с Делова и Лапеня.

Подходът на Янев не е изненадващ. По време на първия му престой при армейците, в Трета лига, той повери тази отговорност на друг млад български бранител – Валентин Антов, когото направи капитан едва на 14 години. Така специалистът продължава линията лидерът да е продукт на школата.

Както „Тема Спорт” писа, Теодор Иванов стана петият, който носи лентата в ЦСКА от началото на сезона. Червените започнаха кампанията с капитан Лиъм Купър при визитата на Ботев Пловдив. Той бе такъв после и в мача със Спартак Вн, но след това бе освободен от клуба. После в три срещи лентата носи вратарят Бусато, четири двубоя с нея записа Адриан Лапеня, а веднъж капитан бе Иван Турицов – при Вальо Илиев за равенството с Ботев Враца (1:1).

Интересното е, че в първия мач на Янев – ремито с Локомотив София в „Надежда“, на терена бяха и Лапеня, и Теодор Иванов, но капитан бе първият. За сблъсъка с Лудогорец обаче наставникът промени това.

Така ще бъде и занапред, когато синът на Вальо Илиев е титуляр. Втори избор ще е Лапеня, а трети Турицов. Опция за лентата остава и Бусато, но той ще е с все по-затихваща роля, като титуляр под рамката ще продължи да бъде беларуският национал Фьодор Лапухов.

През миналия сезон също имаше сериозни размествания по отношение на това кой да е капитан. Лентата бе носена от Купър, Вион, Бусато и Турицов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com