Двоен удар на Нерес и първо място за Наполи в Италия

Защитаващият титлата си Наполи временно се изкачи начело в класирането на Серия А след домакинска победа с 3:1 над Аталанта в мач от 12-ия кръг. Тимът на Антонио Конте събра 25 точки и води с една пред Интер, Рома и Болоня.

Давид Нерес беше големият герой за домакините с два гола през първото полувреме. В 17-ата минута той реализира след подаване на Расмус Хойлунд, а в края на полувремето удвои преднината след асистенция на Скот Мактоминей. Аталанта обаче върна интригата с удар на Ноа Ланг с глава точно преди почивката.

Второто полувреме започна с гол на Джанлука Скамака в 52-ата минута, с който гостите намалиха резултата, но Наполи удържа аванса си и заслужено записа победа. За Аталанта това е първи мач под ръководството на Рафаеле Паладино, който замени уволнения Иван Юрич след серия от седем шампионатни срещи без успех.

Предстоят ключови двубои в кръга: Интер срещу Милан в голямото дерби, Рома гостува на Кремонезе, а Болоня вече постигна убедителен успех с 3:0 над Удинезе. Аталанта остава на 13-а позиция с 13 точки и с все по-сериозни проблеми в първенството.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 12-ия кръг на Серия А:

Каляри - Дженоа - 3:3

Удинезе - Болоня - 0:3

Фиорентина - Ювентус - 1:1

Наполи - Аталанта - 3:1

В неделя:

Верона - Парма

Кремонезе - Рома

Лацио - Лече

Интер - Милан

В понеделник:

Торино - Комо

Сасуоло - Пиза

В класирането начело е Наполи с 25 точки, пред Интер, Рома и Болоня с по 24. Следват Милан с 22 точки, Ювентус с 20, Комо с 18 и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com