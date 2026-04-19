Двоен удар на Нерес и първо място за Наполи в Италия
Тимът на Конте се събуди навреме преди големите дербита на кръга
Треньорът на Интер бе дипломатичен след мача
Край на мача. 2:0 за Италия, която на четвъртфиналите ще играе с Германия. В 91-ата минута Скуадрата сложи официално край на великата испанска генера...
Селекционерът на Италия Антонио Конте ще замине необезпокояван на европейското, след като получи подарък от съдията Пиерпаоло Белуци от съда в Кремона...
Антонио Конте може да си отдъхне. Вчера той бе обявен за чист по скандала с "черно" тото в "Сиена", когато той бе начело на отбора. Прокуратурата в Кр...
Антонио Конте официално е новият мениджър на "Челси". "Сините" обявиха новината на официалната си страница. Специалистът, който в момента води национ...
Президентът на Италианската футболна федерация Карло Тавекио обяви, че Антонио Конте ще напусне поста на национален селекционер след Евро 2016. Инфор...
Жените трябва да внимават с футболните страсти, коментират в Италия. Повод за това стана известната водеща Елеонора Педрон. Мис Италия 2002 г. вдигна...
Середова дразни Буфон с новия Джанлуиджи Буфон ще има с какво да запомни контролата между Италия и Англия (1:1). Докато се опитваше да опази вратата...
Италия удари десетката с Едер, обяви Дунга Вместо на нож, Антонио Конте бе посрещнат в Торино като рок звезда. 600 фенове се изсипаха пред хотела на...
„Италия направи много силен мач от всяка една точка. Доволен съм, че вкарахме два гола, но пропуснахме много." Това коментира селекционерът на национа...
Смъртни заплахи за Конте са получени по интернет, обяви президентът на италианската федерация Карло Тавекио. Причината за атаката е контузията на Кла...
Контузията на футболиста на Ювентус Клаудио Маркизио няма да промени плана на селекционера на Италия за утрешния мач. Това стана ясно от пресконференц...
Националният отбор по футбол на Италия вече е на стадион "Васил Левски". Адзурите пристигнаха в София преди около час под засилена охрана. Те обаче са...
Нямаме победа в София, алармираха медиите Ново цунами от критики удари Антонио Конте преди битката с България на "Васил Левски" в събота. Медиите на...
Ново албанско знаме на терена скандализира "скуадрата" Италия може да има нов селекционер за европейската квалификация срещу България през март. Сега...
Антонио Конте бе представен официално като нов селекционер на Италия днес на брифинг в петзвездния хотел "Парко деи Принчипи" в Рим. Бившият треньор н...
Спонсорът на италианската футболна федерация "Пума" ще реди състава на Антонио Конте в Италия, подозират медиите на Апенините. След като бившият трень...
Новият шеф на италианския футбол Карло Тавекио ще навива Антонио Конте да стане селекционер на "Скуадра", пишат медиите в страната. Ако това се случи...
Докато Макс Алегри си чуди как да спечели агитката на "Юве" на своя страна, Антонио Конте се радва на хубавото време. Треньорът, който напусна сензаци...