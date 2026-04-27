Депутат от ПБ с горещ коментар за еврото

"Несериозно е промяната на която и да е валута през шест месеца", заяви избраната за депутат от "Прогресивна България" Михаела Доцова в предаването "Твоят ден" по "Нова нюз".

Тя напомни, че въпросът на референдума, който беше предложен от Румен Радев като президент, не беше дали да бъде прието еврото, а кога да стане това.

Доцова беше категорична ,че "няма никаква възможност" за обсъждане на връщането на лева.

"България е член на ЕС и трябва да остане такава, като достоен партньор, който участва стабилно в процеса на вземане на решения. Това означава както съдействие за формиране на европейските политики и ценности, така и защита на националния интерес. Никога никой от "Прогресивна България" не е поставял под въпрос европейското развитие на страната", коментира Доцова въпроса за отношенията на България с Русия.

"Ние сме част от голямото европейско семейство и част от голямото натовско семейство. Но при всички положения участваме стабилно във взимането на решения и в двата съюза. Не съм чула някой да заявява посока на изваждането на България от НАТО", добави тя.

Според Доцова българските граждани са показали по време на протестите, че сме демократично общество, а на изборите са заявили това категорично, защото са упражнили правото си на глас въпреки страха и манипулациите.

Според нея по време на служебния кабинет е имало активност от страна на МВР по отношение на борбата срещу купения и контролирания вот, но е можело да се желае и повече. Тя подчерта, че следващото действие трябва да е от страна на прокуратурата - фактите, събрани по време на досъдебните производства, свързани с арестуваните за купуване на гласове, да издържат в съдебен процес, за да бъдат повдигнати обвинения.

По темата за премахването на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски Доцова каза, че и сега в закона има опция да бъде преразгледана нуждата от охрана на дадено лице.

По темата за главния прокурор Доцова смята, че "забелязваме някакво пренареждане". Според нея това налага "след конституиране на Народното събрание първото и незабавно действие да бъде създаване на нови правила за избор на членове на ВСС и инспектората от парламентарната квота, както и избор на нов главен прокурор".

"Румен Радев е доказал, че е държавнически настроен и доста демократично мислещ човек", подчерта тя.

Бъдещият народен представител допълни, че в групата им има диалог, а решенията се взимат колективно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com