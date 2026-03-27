Внучката на Тръмп изненада! Звездна снимка

Кай Тръмп, внучката на президента на САЩ, изненадващо се появи в Маями, където се провежда турнирът на WTA 1000 Women's Tennis Association.

Кай Тръмп публикува съвместна снимка с най-добрата тенисистка в света минути след като Арина Сабаленка разгроми Елена Рибакина на полуфинала.

Макар казахстанката да грабна трофея на Аустрелиън Оупън, а преди две седмици имаше мачбол срещу беларуската тенисистка на финала в Индиън Уелс, интригата изцяло отсъстваше от корта В Маями. Най-добрата тенисистка я света показа на световната номер две, че все още не е напълно готова, за да се възкачи на трона в световната ранглиста - 6:4 6:3 завърши мача в полза на Сабаленка.

Кай Тръмп обяви, че й е харесал мача на Арина и чака с нетърпение финала, в който тя ще премери сили с Коко Гоф.

Кай Тръмп е на 18 години. Тя е дъщеря на Доналд Тръмп-младши и Ванеса Хейдън. Момичето има собствен блог и активно играе голф.

Заедно с Кай, на трибуните на турнира в Маями се появи и суперзвездата Роналдо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com