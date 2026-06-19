Веласкес с голяма промяна в Левски

Анголският футболист на Левски Давид Кусо може да бъде използван като дясно крило от наставника Хулио Веласкес, ако „сините“ успеят да осъществят трансфера на испанския защитник Алекс Сентейес. По принцип Кусо играе като ляв бек, но в заключителната част на миналия сезон в състава на Шавеш беше преквалифициран в офанзивен играч по десния фланг. Именно на тази позиция той впечатли с изявите си и реализира четири попадения.

Към момента Левски разполага само с двама футболисти за левия край на отбраната – Кусо и бразилеца Майкон. Последният обаче е сред най-гъвкавите играчи в селекцията на Веласкес и има сериозни шансове да бъде продаден преди края на летния трансферен прозорец. Причината е, че контрактът му изтича след края на предстоящия сезон и клубът може да се възползва от възможността да реализира трансфер в по-силен отбор срещу добра финансова компенсация.

През кампанията 2025/26 на левия бек често беше използван и венецуелският национал Кристиан Макун, чиято основна позиция е централен защитник. Не е изключено обаче и той да напусне „Герена“ при подходяща оферта. По информация на „Тема Спорт“, ръководството разглежда различни варианти за бъдещето на двамата футболисти.

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