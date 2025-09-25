Важна новина за повторния дебют на Янев в ЦСКА

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (София) в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига ще са в продажба от днес, 25 септември. Мачът ще е повторен дебют на Христо Янев начело на армейците, които са само на две точки от последния в класирането и това коства поста на Душен Керкез.

Двубоят ще се играе на 27 септември (събота) от 20:00 ч. на ст. „Локомотив“ в столичния кв. „Надежда“, а пропуски за гостуващия сектор ще се продават на 25 и 26 септември (четвъртък и петък) от 10:00 до 18:00 ч., както и в деня на мача от 10:00 до 15:00 ч. на касите на ул. „Гурко“ пред Националния стадион „Васил Левски“. Билети ще се продават и на касата пред сектора за гости на ст. „Локомотив“ в деня на двубоя от 18:00 ч.

Цената на билета за привържениците на ЦСКА е 20 лв., като организаторите са предвидили общо 1100 броя пропуски за „армейския“ сектор. При необходимост в деня на мача ще бъдат пуснати в продажба допълнителни 200 билета за фенове на ЦСКА на касата на ст. „Локомотив“.

Пропуски за мача няма да се продават онлайн.

