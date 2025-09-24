Истинска еуфория сред цесекарите заради Христо Янев

Тарторът на агитката на ЦСКА Иван Велчев приветства Христо Янев, който се завърна начело на „армейците“.

Кюстендилеца публикува във „Фейсбук“ тяхна обща снимка, на която е вдигнал треньора във въздуха след спечеления финал за Купата на България срещу Монтана (1:0) през 2016 г.

„Успех на един истински АРМЕЕЦ!

Добре дошъл у дома, Христо Янев.“, написа Велчев и заваляха коментарите на стената му във „Фейсбук“.

Йорданка Христова е заклета "фенка на ЦСКА и е певицата, която изпълнява химна на отбора "Сърца червени".

Изпълнителката подкрепи новия треньор на любимия си отбор.

"Христо Янев!! Най-после треньор, който отдавна трябваше да е там. На добър час!", написа Йорданка.

Освен това Христова написа и още нещо под публикацията си:

"Чаках това да направи Гришата някога, но аз не съм в БФС... ха ха ха! Честито сърца червени".

