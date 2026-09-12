Истинска еуфория сред цесекарите заради Христо Янев
Йорданка Христова също се произнесе
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Йорданка Христова също се произнесе
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Рекордният джакпот в американската лотария Powerball. 1.5 млрд. долара бяха спечелени при днешното разиграване на лотарията. За сега късметлията не е...