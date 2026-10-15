УЕФА взе голямо решение за ЦСКА

УЕФА премахна страницата си, изписваща ЦСКА с тире между името на клуба и София. До сега от организацията в Нион използваха два отделни профила за най-успешния български клуб. Единият беше с успехите до 2016 г. В другия фигурираха само данните за последните 10 сезона, където за голмайстор на тима в Лига Европа беше посочен Али Соу с пет попадения.

В новия, обединен профил на УЕФА може да се види, че топреализатор на "армейците" в турнира Лига Европа е Димитър Бербатов със седем гола, следван от Велизар Димитров (шест) и Владимир Манчев, Али Соу и Тиаго Родригес (пет), предава "Топ спорт".

Футболистите с най-много участия за "червените" в Лига Европа/Купата на УЕФА са само футболисти, играли за ЦСКА преди 2016 г. Лидер е Тодор Янчев с 45, следван от Йордан Тодоров (30) и Велизар Димитров (26).

Обединен е и балансът от участието на "армейците" по сезони във втория по сила евротурнир от дебюта на тима в надпреварата през 1977 г. (срещу Цюрих) до 2026 г. Както е известно, през изминалото лято "червените" бяха елиминирани от ОФИ в плейофния кръг и продължават в основната фаза на Лигата на конференциите.

Така най-после от УЕФА се вслушаха в сигналите за неправилно отчитане на статистически данни със столичния гранд, въпреки че още преди години са признали новото дружество за правоприемник на старото.