Турски гранд уволни звездния си треньор след срамна загуба

Треньорът Оле Гунар Солскяер напусна поста си в Бешикташ.

Турският клуб отстъпи на Лозана с 0:1 в реванша от плейфите за класиране в основната фаза на Лигата на конференциите и след равенството в първия мач няма да играе в европейските клубни турнири през есента.

Малко след края на мача истанбулският гранд обяви прекратяването на договора с норвежкия специалист, който пристигна в клуба миналата година.

Под ръководството на Оле Гунар Солскяер Бешикташ завърши на 4-то място в крайното класиране на турската Суперлига. Солскяер е бил начело на Кардиф Сити, Молде и Манчестър Юнайтед.

