Тайгър Уудс проговори след катастрофата! Обяви съдбоносно решение

Легендата в голфа Тайгър Уудс сподели, че се „оттегля за известно време“, за да потърси лечение и да се съсредоточи върху здравето си, след като беше арестуван миналата седмица във Флорида за шофиране под въздействие, предаде АФП.

Уудс катастрофира със своя SUV, блъскайки се в ремарке, теглено от пикап, близо до дома му на остров Джупитър.

Полицията на място е установила, че той е бил в нетрезво състояние, като у него са открити и опиоидни обезболяващи. Въпреки това Уудс пледира невинен по обвиненията, заявявайки пред властите, че е гледал телефона си и е сменял радиостанции.

„Осъзнавам и разбирам сериозността на ситуацията, в която се намирам. Оттеглям се за определен период, за да потърся лечение и да се фокусирам върху здравето си. Това е необходимо, за да поставя благосъстоянието си на първо място и да работя към трайно възстановяване“, каза голф легендата.

50-годишният Уудс вече е преживял тежки травми на крака след катастрофа през 2021 г. в Калифорния.

При последния инцидент автомобилът му се е преобърнал на една страна и той е бил принуден да излезе през вратата на пътника. Нито той, нито шофьорът на пикапа са пострадали.

Срещу Уудс са повдигнати обвинения за шофиране под въздействие с причинени материални щети и отказ да се подложи на законно изискван тест, след като е отказал да даде урина, въпреки че тестът с дрегер не е отчел наличие на алкохол.

Уудс е освободен под гаранция от затвора в окръг Мартин.

Той е заявил невинност пред съда и се е отказал от предварително изслушване, като е поискал делото да бъде разгледано от съдебни заседатели.

