Тайгър Уудс проговори след катастрофата! Обяви съдбоносно решение
Легендата в голфа катастрофира със своя SUV
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Легендата в голфа катастрофира със своя SUV
Името на 47-годишния голфър за пореден път влиза в медиите покрай бурния му личен живот
Голфърът претърпя тежка катастрофа през февруари
Катастрофата е инцидент, заключи полицията
Няма да му бъде повдигнато обвинение за катастрофата
Режат ламарините за да го извадят, оперират го
Легендата с първи турнир след операцията
Голфърът получи "Президентския медал на свободата"
Американецът спечели турнира "Мастърс" в Огъста
Една от знаковите спортни двойки Линдзи Вон и Тайгър Уудс вече е история. Двамата обявиха, че се разделят. "След близо три години заедно взаимно реших...
Олимпийската шампионка по ски алпийски дисциплини Линдзи Вон и най-богатият спортист на планетата Тайгър Уудс се разделиха. Това стана ясно от публика...
Американският голфър Тайгър Уудс изпадна от топ 100 за пръв път от 1996 година насам. Носителят на 14 мейджър титли, който се задържа рекордните 683...
Величия в ските ще мерят сили и на голф
Най-актуалната звездна двойка в спорта Тайгър Уудс и Линдзи Вон отново се появиха заедно пред медиите. Нещо повече - голфърът и скиорката го раздадоха...