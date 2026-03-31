Стоичков и Балъков потресени от смъртта на Боби Михайлов

"Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано?", написа тъгуващият Христо Стоичков след ужасната новина за кончината на Борислав Михайлов.

"Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни!

Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти", добави Стоичков в публикацията си в социалните мрежи, публикувайки обща снимка с Боби Михайлов.

Красимир Балъков също използва социалните мрежи, за да се сбогува със своя бивш съотборник и приятел Борислав Михайлов

"Тежко е да приема, че вече го няма. Днес загубихме човек, който остави следа.

Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила. Пример. Учител.

За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности.", написа Балъков.

Легендарният капитан на националния отбор на България Михайлов се намираше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и за съжаление не успя да се възстанови.

