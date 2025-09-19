Спорт

Спешни мерки в ЦСКА за нов треньор

Какво следва?

19 сеп 25 | 14:16
3820
Агенция Стандарт

Напрежение в ЦСКА по треньорския въпрос.

Лично собственикът на "червените" е обявил как ще се действа след поредните катаклизми. Това съобщи БЛИЦ.

С едно обаждане на хората под себе си в "армейската" йерархия той е отсякъл, че на секундата трябва да стартира операция "Нов треньор от чужбина с голяма визитка". До намирането му ЦСКА ще бъде воден от Валентин Илиев. 

Съвсем скоро - по-късно днес, клубът официално ще обяви, че Душан Керкез е аут и че на мястото му временно сяда наставника на втория отбор. 

 

Пълен обрат с оставката на Керкез
19 септември | 12:09
3720

