Пълен обрат с оставката на Керкез

Драма с оставката на Душан Керкез.

Тарторът на Сектор Г – Иван Велчев, публикува пост във Фейсбук за вечерната среща в Панчарево между привърженици на ЦСКА и старши треньора на армейците.

Както стана ясно, около 20 фенове на ЦСКА са причакали отбора на "червените" при завръщането на тима след загубата с 0:1 от Арда в Стара Загора.

Керкез е дал обещание, че ще си подаде оставката, заяви в социалните мрежи Велчев. Според Кюстендилеца обаче старши треньорът е размислил през нощта. Без да се изяснява дали е имало среднощни разговори с ръководството.

"Вчера късно вечерта пред около 20 човека привърженици на ЦСКА, на базата в Панчарево Душан Керкез заяви, че ще си подаде оставката. Явно през ноща е размислил, или си мисли, че може да води ЦСКА въпреки изричното нежелание и на ръководство и на фенове", написа Велчев в профила си.

